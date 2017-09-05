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В Березовском ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. В Березовском городском округе полиция ликвидировала цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в помещениях склада обнаружили и изъяли более 50 т этилового спирта, а также свыше 250 тыс. бутылок водки и коньяка различных торговых марок с признаками подделки. Здесь же находилось и производственное оборудование, предназначенное для розлива спиртного, наклейки этикеток и закупорки бутылок.



На территории цеха находилось 33 рабочих.



Следственным отделом ОМВД России по городу Березовскому Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. По предварительной информации, стоимость изъятой алкогольной продукции превышает 45 млн руб.



В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность собственника производственно-складской базы и цеха.

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