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Агентство Moody’s понизило рейтинги банка «Открытие»

УрБК, Москва, 05.09.2017. Агентство Moody's понизило рейтинги банка «ФК Открытие» до «B2» с «Bа3». Об этом сообщает «Прайм».



Прогноз по рейтингам развивающийся.



Базовая кредитная оценка банка была понижена до «ca» с «b1». Краткосрочные рейтинги компании были подтверждены на уровне Not Prime.



Понижение рейтинга произошло на фоне оттока средств клиентов со счетов банка и необходимостью новых финансовых вливаний в банк, который получит поддержку от ЦБ РФ.



По данным БИР Аналитик, банк «ФК Открытие» на 1 июля занимал 6 место в банковской системе РФ с активами 2,678 трлн руб., собственные средства составляли 270,5 млрд руб., средства населения — 503,2 млрд руб.



Напомним, 29 августа 2017 года Банк России ввел временную администрацию по управлению ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в состав которого вошли сотрудники регулятора и ООО «УК ФКБС».



Позже регулятор объявил о мерах спасения кредитной организации, до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма, когда Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «ФК Открытие».

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