Дайджест
КНДР готовится к запуску баллистической ракеты
5 сентябрь 2017 (13:10)
Северная Корея транспортирует баллистическую ракету на запад страны, чтобы запустить ее в сторону Тихого океана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Asia Business Daily.
Об этом изданию рассказали источники в южнокорейской разведке. Ракета отправилась на запад страны утром 4 сентября, отмечают они. Предположительно, испытания будут проведены 9 сентября по случаю 69-й годовщины образования КНДР.
Ранее 4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.
Об этом изданию рассказали источники в южнокорейской разведке. Ракета отправилась на запад страны утром 4 сентября, отмечают они. Предположительно, испытания будут проведены 9 сентября по случаю 69-й годовщины образования КНДР.
Ранее 4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.
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