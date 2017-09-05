Дайджест

КНДР готовится к запуску баллистической ракеты

5 сентябрь 2017 (13:10)

Северная Корея транспортирует баллистическую ракету на запад страны, чтобы запустить ее в сторону Тихого океана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Asia Business Daily.

Об этом изданию рассказали источники в южнокорейской разведке. Ракета отправилась на запад страны утром 4 сентября, отмечают они. Предположительно, испытания будут проведены 9 сентября по случаю 69-й годовщины образования КНДР.

Ранее 4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...