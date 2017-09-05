Алексей Коренев о ситуации на российском фондовом рынке

Негативная динамика I полугодия на фондовом рынке России (индекс ММВБ снизился на 15%, РТС — на 13% — прим. ред.) была обусловлена одновременным воздействием нескольких существенных для экономики страны факторов. В частности, происходили колебания цен на энергоносители, доля которых в экспортной выручке по-прежнему очень высока. Стоимость нефти за прошедшие шесть месяцев пусть и несущественно, но все же снизилась.Также повлияли застойные явления и структурные перекосы в экономике государства, что тормозит развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей воздействием санкционных факторов, оказавших крайне негативное влияние на экспортеров углеводородов. В первую очередь из-за трудностей с реализацией «Северного потока-2» и невыдающимися показателями крупнейших нефтедобывающих компаний страны — например, существенным увеличением долговой нагрузки в «Роснефти».Кроме того, негативная динамика может быть связана с плохими погодными условиями начала лета, оказавшими негативное влияние на показатели сельскохозяйственного производства.Во II полугодии 2017 года не стоит ожидать существенных движений российских индексов, если только не случится каких-либо форс-мажорных обстоятельств, способных фатально повлиять на отечественные рынки. Если геополитическая напряженность между Северной Кореей и Америкой начнет спадать, а также санкционно-дипломатический скандал между Россией и США не получит существенного дальнейшего развития, то определяющими факторами, воздействующими на отечественные биржевые площадки, останутся цены на энергоносители, макростатистика и показатели корпоративной отчетности российских компаний.При этом действия Центробанков и в первую очередь ФРС, вероятнее всего, будут носить крайне мягкий характер, и их влияние на поведение рынков, в том числе и отечественных, будет не столь значимым, как в первой половине этого года.Из отечественных компаний в следующем полугодии стоит обратить внимание на акции «Яндекса», «Магнита», «Аэрофлота» и в целом на металлургический сектор, проседающий в цене из-за опасности ввода ограничительных пошлин на российскую горячекатаную сталь. Заметного роста по указанным компаниям мы, скорее всего, не увидим, но умеренного вполне можно ожидать. А вот акции нефтедобывающих компаний в условиях рисков понижения стоимости на нефть уже не кажутся столь интересными, как ранее.