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В Челябинской области стартуют соревнования энергостроительных бригад Урала

УрБК, Челябинск, 05.09.2017. Накануне на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» в Красноармейском районе Челябинской области состоялось торжественное открытие Третьих межрегиональных соревнований энергостроительных бригад Урала. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП).



Напомним, данные соревнования проводятся ЮУТПП совместно с филиалом ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» при поддержке правительства Челябинской области. Основная цель состязаний — определение профессиональных возможностей и мастерства строительно-монтажных бригад подрядных организаций Уральского региона, возрождение в общественном сознании уважения к людям труда, повышение престижа рабочих специальностей, привлечение к ним внимания молодежи.



В этом году в конкурсе принимают участие четыре команды.



На официальном открытии соревнований участников приветствовали министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц и заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарев. С заключительной речью выступил президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, дав старт соревнованиям. Он отметил высокую значимость данных соревнований.



«Развитие экономики Челябинской области невозможно без современной энергетической инфраструктуры, высокого качества предоставляемых энергетиками услуг. Сегодня вы сможете продемонстрировать свой профессиональный уровень, а также приобрести новые знания, умения, и в дальнейшем применять их в работе», — сказал участникам Ф. Дегтярев.



Состязания начались с выполнения задания по электробезопасности. Команды продемонстрировали навыки в оказании первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током. Действия отрабатывались на манекене-тренажере.



В целом турнир рассчитан на два дня. Бригадам предстоит выполнить ряд теоретических заданий и перейти к практическим: произвести установку опор линии электропередачи, осуществить монтаж арматуры и самонесущего изолированного провода (СИП). Победит команда, которая по итогам прохождения всех этапов наберет наибольшее суммарное количество баллов. Лучшим трем командам будут вручены дипломы, грамоты и ценные призы.

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