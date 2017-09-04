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Годовая инфляция в Свердловской области в августе составила 3,5%
4 сентябрь 2017 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Инфляция в Свердловской области в августе 2017 года составила 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Продовольственные товары за год подорожали на 2,9%, непродовольственные — на 3,9%, алкоголь — на 7,2%, услуги — на 3,2%.
По сравнению с июнем 2017 года на Среднем Урале зафиксировали дефляцию в размере 0,6%.
Продовольственные товары за год подорожали на 2,9%, непродовольственные — на 3,9%, алкоголь — на 7,2%, услуги — на 3,2%.
По сравнению с июнем 2017 года на Среднем Урале зафиксировали дефляцию в размере 0,6%.
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