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Годовая инфляция в Свердловской области в августе составила 3,5%

4 сентябрь 2017 (17:44)

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Инфляция в Свердловской области в августе 2017 года составила 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 2,9%, непродовольственные — на 3,9%, алкоголь — на 7,2%, услуги — на 3,2%.

По сравнению с июнем 2017 года на Среднем Урале зафиксировали дефляцию в размере 0,6%.

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