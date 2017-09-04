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Трамп может отменить запрет на депортацию несовершеннолетних мигрантов из США
4 сентябрь 2017 (16:37)
Президент США Дональд Трамп намерен отменить запрет на депортацию нелегальных мигрантов, которые прибыли в США до наступления совершеннолетия. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Politico.
Таким образом Д.Трамп может прекратить действие программы Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), введенной в 2012 году Бараком Обамой. Согласно ей, иммигранты, прибывшие в США будучи детьми, получают право на трудоустройство. Республиканцы в ходе обсуждения данной инициативы с президентом предупредили его о возможности серьезных последствий отмены программы.
По словам источника, близкого к администрации Д.Трампа, о решении официально будет объявлено 5 сентября. Белый дом планирует отложить приказ Д.Трампа на шесть месяцев, предоставив Конгрессу США время для действий.
Таким образом Д.Трамп может прекратить действие программы Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), введенной в 2012 году Бараком Обамой. Согласно ей, иммигранты, прибывшие в США будучи детьми, получают право на трудоустройство. Республиканцы в ходе обсуждения данной инициативы с президентом предупредили его о возможности серьезных последствий отмены программы.
По словам источника, близкого к администрации Д.Трампа, о решении официально будет объявлено 5 сентября. Белый дом планирует отложить приказ Д.Трампа на шесть месяцев, предоставив Конгрессу США время для действий.
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