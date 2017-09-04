Новости дня
Житель Челябинской области обвиняется в торговле контрафактным алкоголем на сумму 2,5 млн рублей
4 сентябрь 2017 (15:08)
УрБК, Челябинск, 04.09.2017. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Копейска. Он обвиняется в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, а также в незаконном использовании чужого товарного знака, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, с апреля 2015 года по октябрь 2016 года мужчина приобрел на территории Челябинской области 9 тыс. 866 бутылок контрафактного алкоголя с поддельными акцизными марками общей стоимостью свыше 2,5 млн руб. Обвиняемый хранил указанный товар в арендованных гаражах и продавал по цене ниже установленной минимальной рыночной стоимости алкогольной продукции на территории России.
Кроме того, он незаконно использовал товарные знаки известных зарубежных и российских производителей алкогольной продукции, продавая контрафактный алкоголь под видом оригинального, чем причинил правообладателям ущерб в сумме свыше 2 млн руб.
В рамках расследования уголовного дела в обеспечение гражданских исков потерпевших и возможной конфискации имущества наложен арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль стоимостью свыше 600 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с апреля 2015 года по октябрь 2016 года мужчина приобрел на территории Челябинской области 9 тыс. 866 бутылок контрафактного алкоголя с поддельными акцизными марками общей стоимостью свыше 2,5 млн руб. Обвиняемый хранил указанный товар в арендованных гаражах и продавал по цене ниже установленной минимальной рыночной стоимости алкогольной продукции на территории России.
Кроме того, он незаконно использовал товарные знаки известных зарубежных и российских производителей алкогольной продукции, продавая контрафактный алкоголь под видом оригинального, чем причинил правообладателям ущерб в сумме свыше 2 млн руб.
В рамках расследования уголовного дела в обеспечение гражданских исков потерпевших и возможной конфискации имущества наложен арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль стоимостью свыше 600 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге местный житель обвиняется в поджогах 41 автомобиля
- Житель Верхней Салды обвиняется в незаконном обороте контрафактного алкоголя на сумму в 1,2 млн рублей
- Полицейские изъяли 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя со склада в Верхней Салде
- В суд направлено уголовное дело по факту хищения имущества ОАО «Екатеринбургский электровозоремонтный завод»
- В Москве выявлена поддельная партия шампанского
Loading...