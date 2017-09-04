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Житель Челябинской области обвиняется в торговле контрафактным алкоголем на сумму 2,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 04.09.2017. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Копейска. Он обвиняется в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, а также в незаконном использовании чужого товарного знака, сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, с апреля 2015 года по октябрь 2016 года мужчина приобрел на территории Челябинской области 9 тыс. 866 бутылок контрафактного алкоголя с поддельными акцизными марками общей стоимостью свыше 2,5 млн руб. Обвиняемый хранил указанный товар в арендованных гаражах и продавал по цене ниже установленной минимальной рыночной стоимости алкогольной продукции на территории России.



Кроме того, он незаконно использовал товарные знаки известных зарубежных и российских производителей алкогольной продукции, продавая контрафактный алкоголь под видом оригинального, чем причинил правообладателям ущерб в сумме свыше 2 млн руб.



В рамках расследования уголовного дела в обеспечение гражданских исков потерпевших и возможной конфискации имущества наложен арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль стоимостью свыше 600 тыс. руб.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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