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МЧС предупредило о ливнях в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило о том, что в предстоящие дни в регионе ожидается сильный дождь, вероятны обильные осадки в южных районах области и порывистый ветер до 15-18 м/с. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.



Прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций с соответствующими рекомендациями направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.



Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности.



«При усилении ветра, находясь на улице, не стоять у недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов, опор линий электропередач. Постараться укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. По возможности парковать автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. В этот период лучше воздержаться от поездок на личном транспорте. Не оставлять открытыми окна и балконные двери», — говорится в сообщении.



Также собственникам частных домовладений и дачных участков следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра. Соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку. Рыбакам и охотникам воздержаться от выхода в лес и на водные объекты, туристическим группам — от выхода на маршруты.

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