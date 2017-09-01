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Завод «Уральские локомотивы» посетит министр транспорта РФ Максим Соколов

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. В рамках рабочего визита 2 сентября в 10.00 министр транспорта РФ Максим Соколов в сопровождении врио губернатора Евгения Куйвашева посетит завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна Siemens). Об этом сообщает пресс-служба Группы.



«На производственной площадке завода министр транспорта РФ побывает впервые. М. Соколов посетит центр мониторинга подвижного состава, где ему будет представлена система диспетчеризации «умный поезд и умный электровоз», разработанная заводом. Также министр побывает на производстве скоростных электропоездов «Ласточка» ЭС2Г и осмотрит грузовой электровоз «Синара» (серия 2ЭС6)», — рассказали в пресс-службе.



В рамках визита участники мероприятия планируют обсудить вопросы создания различных модификаций электропоезда «Ласточка» и рассмотреть новые полигоны эксплуатации скоростных электропоездов для межрегиональных перевозок на территории Российской Федерации.

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