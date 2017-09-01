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Завод «Уральские локомотивы» посетит министр транспорта РФ Максим Соколов
1 сентябрь 2017 (17:07)
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. В рамках рабочего визита 2 сентября в 10.00 министр транспорта РФ Максим Соколов в сопровождении врио губернатора Евгения Куйвашева посетит завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна Siemens). Об этом сообщает пресс-служба Группы.
«На производственной площадке завода министр транспорта РФ побывает впервые. М. Соколов посетит центр мониторинга подвижного состава, где ему будет представлена система диспетчеризации «умный поезд и умный электровоз», разработанная заводом. Также министр побывает на производстве скоростных электропоездов «Ласточка» ЭС2Г и осмотрит грузовой электровоз «Синара» (серия 2ЭС6)», — рассказали в пресс-службе.
В рамках визита участники мероприятия планируют обсудить вопросы создания различных модификаций электропоезда «Ласточка» и рассмотреть новые полигоны эксплуатации скоростных электропоездов для межрегиональных перевозок на территории Российской Федерации.
«На производственной площадке завода министр транспорта РФ побывает впервые. М. Соколов посетит центр мониторинга подвижного состава, где ему будет представлена система диспетчеризации «умный поезд и умный электровоз», разработанная заводом. Также министр побывает на производстве скоростных электропоездов «Ласточка» ЭС2Г и осмотрит грузовой электровоз «Синара» (серия 2ЭС6)», — рассказали в пресс-службе.
В рамках визита участники мероприятия планируют обсудить вопросы создания различных модификаций электропоезда «Ласточка» и рассмотреть новые полигоны эксплуатации скоростных электропоездов для межрегиональных перевозок на территории Российской Федерации.
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