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МЭР предложило отменить налоги на движимое имущество
1 сентябрь 2017 (15:58)
УрБК, Москва, 01.09.2017. Министерство экономического развития РФ предложило вывести движимое имущество из объектов налогообложения. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Авторы документа считают, что это простимулирует предприятия обновить основные фонды, окажет благоприятное воздействие на процесс модернизации производств и увеличит инвестиции хозяйствующих субъектов в реальный сектор экономики.
Отметим, что сейчас не облагается налогом движимое имущество, принятое на баланс в качестве основных средств с 1 января 2013 года. Исключение составляет имущество, принятое на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также от взаимозависимых компаний.
При этом с 2018 года решение о льготе на налог будет находиться в компетенции регионов.
Ранее в августе сообщалось, что Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке эффективности передачи на региональный уровень права предоставления льгот по налогу на движимое имущество предприятий. Тогда глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что МЭР считает этот налог вредным. По его словам, региональная политика в итоге может затормозить инвестиционный процесс.
Однако глава Минфина Антон Силуанов считает обоснованным решение передать регионам право устанавливать или не устанавливать данную льготу. Он сообщал, что регионы будут принимать решение с учетом экономической целесообразности и при необходимости будут предоставлять предприятиям преференции.
Авторы документа считают, что это простимулирует предприятия обновить основные фонды, окажет благоприятное воздействие на процесс модернизации производств и увеличит инвестиции хозяйствующих субъектов в реальный сектор экономики.
Отметим, что сейчас не облагается налогом движимое имущество, принятое на баланс в качестве основных средств с 1 января 2013 года. Исключение составляет имущество, принятое на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также от взаимозависимых компаний.
При этом с 2018 года решение о льготе на налог будет находиться в компетенции регионов.
Ранее в августе сообщалось, что Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке эффективности передачи на региональный уровень права предоставления льгот по налогу на движимое имущество предприятий. Тогда глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что МЭР считает этот налог вредным. По его словам, региональная политика в итоге может затормозить инвестиционный процесс.
Однако глава Минфина Антон Силуанов считает обоснованным решение передать регионам право устанавливать или не устанавливать данную льготу. Он сообщал, что регионы будут принимать решение с учетом экономической целесообразности и при необходимости будут предоставлять предприятиям преференции.
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