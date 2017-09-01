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Судебные приставы снесли незаконный киоск в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Судебные приставы снесли на остановке «Трансагентство» в Екатеринбурге нелегальный продуктовый киоск. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Предприниматель не согласовал постройку павильона на остановочном комплексе на улице Малышева с областным министерством по управлению государственным имуществом. МУГИСО подало иск о неправомерности действий индивидуального предпринимателя по размещению объекта на данном земельном участке. Суд вынес решение в пользу взыскателя о выносе нестационарного объекта за переделы земельного участка.



Судебные приставы Октябрьского района города Екатеринбурга на основании исполнительного документа возбудили исполнительное производство и установили, что собственник киоска добровольно убирать его отказывается. Накануне днем приставы за счет МУГИСО снесли павильон. За недобровольное исполнение судебного решения должнику вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб.

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