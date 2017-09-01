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В Челябинске компания «Люкс Вода» обвиняется в нарушении рекламного законодательства

УрБК, Челябинск, 01.09.2017. В Челябинске УФАС России проверит рекламу компании «Люкс Вода» на наличие нарушений рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Дело возбуждено по признакам нарушения рекламного законодательства при распространении рекламы компании «Люкс Вода» со сведениями «Потому что лучшая!».



Согласно требованиям рекламного законодательство превосходство рекламируемого товара перед аналогичной продукцией должно быть подкреплено соответствующими фактами. В рекламном тексте необходимо указывать критерий, по которому такое сравнение осуществляется и который имеет объективное подтверждение.



Реклама с информацией о преимуществах данной бутилированной воды распространялась на входной группе фирменного магазина компании и на ее сайте. При этом сведений, разъясняющих заявленное превосходство продукции, указанная реклама не содержала.



В результате изучения информации на сайте компании «Люкс Вода» Челябинским УФАС России установлено, что указанный рекламный лозунг связан с проведенным маркетинговым исследованием. Согласно результатам опроса жителей Челябинска, Екатеринбурга и Кургана бутилированная вода под брендом «Люкс Вода» является самой вкусной.



Однако в связи с тем, что в рекламе отсутствует информация о том, что сравнение осуществлялось по критерию «вкус», Челябинское УФАС России ставит под сомнение правомерность распространения такой рекламы.



Дело возбуждено в отношении компании «Уральский родник», являющегося рекламодателем данной рекламы. Заседание Комиссии состоится 18 октября. Санкции за подобное нарушение предусматривают штраф для граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. руб., на должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

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