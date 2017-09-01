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Санаторий ММК вошел в пятерку лучших рейтинга «Элита нации»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Санаторий «Металлург», который принадлежит Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) в городе Ессентуки, занял пятое место в рейтинге социально-экономического проекта «Элита нации» среди санаторно-курортных организаций. Об этом сообщает Управлении информации, общественных связей и рекламы ММК,



«Одной из крупнейших здравниц ММК, возглавляемой Алексеем Коваленко, присвоен статус «Социально ответственное предприятие РФ» с вручением Большой золотой медали «Бизнес-элита России» и национального свидетельства «Надежный Партнер». «Металлург» также номинирован на получение национального сертификата «Лидер экономики-2017». Руководитель предприятия представлен к награждению орденом «Трудовая слава» и национальным свидетельством «За безупречную репутацию и профессионализм», главный бухгалтер — к награждению свидетельством «Бухгалтер года», — говорится в сообщении.



Как сообщили на предприятии, высокая награда санаторию «Металлург» и его руководству — очередное подтверждение социально-ориентированной политики ММК.



Санаторий «Металлург» — один из наиболее крупных и комфортных в Ессентуках — располагается на территории в шесть гектаров. Кроме отдыха и лечения для отдыхающих организуют интересную культурную программу. В числе основных причин популярности «Металлурга» — умеренный климат, чистый воздух, красивая природа, целебная сила минеральной воды.

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