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За год объем введенной на Урале жилой площади сократился на 18,9%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. В I полугодии 2017 года строительные организации ввели в Уральском федеральном округе 1 млн 988,7 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 18,9%, следует из данных Свердловскстата.



Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская и Челябинская области, на территории которых введено 713 и 533,1 тыс. кв. м. соответственно. Доля Уральского федерального округа в общероссийском показателе составила 7,1%.



При этом объем работ строительства в I полугодии 2017 года в УрФО сократился на 4,4%, до 317,6 млрд руб. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 13%. Строительная продукция за указанный период подорожала на 2%.

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