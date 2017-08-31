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За год объем введенной на Урале жилой площади сократился на 18,9%
31 август 2017 (16:11)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. В I полугодии 2017 года строительные организации ввели в Уральском федеральном округе 1 млн 988,7 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 18,9%, следует из данных Свердловскстата.
Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская и Челябинская области, на территории которых введено 713 и 533,1 тыс. кв. м. соответственно. Доля Уральского федерального округа в общероссийском показателе составила 7,1%.
При этом объем работ строительства в I полугодии 2017 года в УрФО сократился на 4,4%, до 317,6 млрд руб. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 13%. Строительная продукция за указанный период подорожала на 2%.
Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская и Челябинская области, на территории которых введено 713 и 533,1 тыс. кв. м. соответственно. Доля Уральского федерального округа в общероссийском показателе составила 7,1%.
При этом объем работ строительства в I полугодии 2017 года в УрФО сократился на 4,4%, до 317,6 млрд руб. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 13%. Строительная продукция за указанный период подорожала на 2%.
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