Новости дня

За год число обращений россиян в Генпрокуратуру по поводу коррупции выросло на 7%

УрБК, Москва, 31.08.2017. В I полугодии 2017 года на интернет-сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации зарегистрировано 14,8 тыс. обращений граждан о возможных нарушениях законодательства в сфере противодействия коррупции, что на 7% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При этом непосредственно в управлении по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции — Генпрокуратуре рассмотрели 1,4 тыс. обращений. Непосредственно работники управления рассмотрели более 200 жалоб указанной категории, что в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Более 70% обращений в соответствии с установленным порядком направлены для разрешения в прокуратуры субъектов РФ по территориальности.



В своих обращениях заявители в основном касались вопросов о предполагаемых фактах коррупции и нарушения законодательства лицами, занимающими должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных органах. Достаточно часто обжаловались принятые следственными органами процессуальные решения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: