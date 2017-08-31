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Известные челябинские боксеры-любители 9 сентября встретятся с гостями из Казахстана

УрБК, Челябинск, 31.08.2017. Заслуженные мастера спорта России Эдуард Абзалимов и Александра Кулешова представят олимпийский бокс и Челябинск на вечере единоборств, который организуется компанией «РМК Боксинг Промоушен». Турнир пройдет 9 сентября на арене «Трактор» накануне Дня города, сообщает пресс-служба Русской медной компании.



Соперниками титулованных челябинцев будут спортсмены из казахстанских городов Костанай и Алматы.



Капитан сборной Челябинской области по боксу — 33-летний Эдуард Абзалимов — воспитанник миасского бокса. Является чемпионом Европы (2010), серебряным призером чемпионата мира (2009), победителем первенств Европы (2001) и мира (2002) среди юниоров, обладателем девяти медалей чемпионатов страны, в том числе золотой, четырех серебряных и четырех бронзовых. Его будущему оппоненту Айдосу Арапову только 19 лет. Он медалист молодежного первенства Азии, победитель и призёр международных турниров, участник первенства мира среди молодёжи-2016 в Санкт-Петербурге.



Александра Кулешова — 26-летняя уроженка Кыштыма — чемпионка мира (2012), серебряный призер чемпионата планеты (2008), четырёхкратная чемпионка России (2010, 2013, 2014 годов в категории до 51 кг, 2009 года — в весе до 54 кг). Ее визави из соседней страны Айгерим Касенаевой из Алматы 3-го сентября исполнится 21 год. Айгерим — серебряный (2014) и дважды бронзовый призер (2016, 2017) чемпионата Казахстана, бронзовая медалистка турнира сильнейших на Кубок Астаны (2015).



Напомним, что год назад в рамках гала-шоу «Челябинск-280», посвященного юбилею областного центра, состоялась матчевая встреча сборных Южного Урала и Германии. Со счетом 4:0 победили хозяева ринга.



Отметим, что в рамках шоу 9 сентября на арене «Трактор» запланировано сразу четыре титульных поединка с участием Михаила Алексеева, Шавката Рахимова, Магомеда Курбанова и Юрия Кашинского. Помимо них, в ринге состоятся бои с участием перспективных российских спортсменов, противостоять которым будут соперники из США, Филиппин, Мексики, Южной Африки и Чехии.



Специальным гостем турнира будет знаменитый боксер-профессионал Рой Джонс младший. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, а ныне актер и певец 9 сентября исполнит свои главные хиты на арене «Трактор», а днем ранее проведет открытую тренировку для юных боксеров Коркино.



Билеты на турнир уже можно приобрести в кассах Ледовой арены «Трактор», в интернете — через федеральную сеть kassir.ru, а также в точках продаж билетов kassir.ru. Узнать более подробную информацию о продаже билетов можно по телефону: +7(351) 235-35-85.

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