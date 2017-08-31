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За I полугодие убыток «Росгосстраха» по МСФО достиг 23,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 31.08.2017. Чистый убыток страховой компании «Росгосстрах» по МСФО по итогам I полугодия 2017 года превысил 23,556 млрд руб. против 8,65 млрд за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает «Банки.ру».



С учетом статьи «прочий совокупный доход» совокупный полугодовой убыток составил 23 млрд 454 млн руб. против 9 млрд 203 млн руб. год назад.



Из финансового отчета компании также следует, что результат от страховой деятельности компании в I полугодии текущего года оказался отрицательным в размере около 20 млрд 639 млн руб. против положительной величины в 3 млрд 183 млн годом ранее.



Объем собранных страховых премий по итогам I полугодия 2017 составил 56 млрд 287 млн руб. против 74 млрд 035 млн годом ранее. Урегулированные страховые выплаты по итогам I полугодия 2017 года составили около 51,2 млрд руб. против 56,07 млрд за аналогичный период прошлого года.



Собранные премии по ОСАГО сократились с 30 млрд 574 млн до 22 млрд 427 млн руб. По каско объем собранных «Росгосстрахом» в I полугодии 2017 года премий незначительно вырос — с 10 млрд 805 млн руб. на середину 2016 до 10 млрд 835 млн, а выплаты сократились с 7 млрд 352 млн до 6 млрд 841 млн. Объем премий за страхование имущества уменьшился с почти 18,25 млрд до 10 млрд 845 млн, выплаты — с 3 млрд 296 млн до 3 млрд 057 млн. В сегменте страхования от несчастных случаев объем премий сократился с 2 млрд 717 млн до 1 млрд 389 млн, выплаты — с 391,4 млн до 137,5 млн руб.



В добровольном медицинском страховании объем собранных страховых премий вырос с 5 млрд 296 млн до 6,032 млрд руб., а выплаты снизились с 2,82 млрд до 2 млрд 557 млн. По другим видам страхования, отличным от страхования жизни, объем премий уменьшился с 6 млрд 393 млн до примерно 4 млрд 759 млн руб., а выплаты — с 2 млрд 557 млн до 1 млрд 889 млн.

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