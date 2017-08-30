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На СвЖД в Екатеринбурге после реконструкции открылись пригородные кассы

УрБК, Екатеринбург, 30.08.3017. В западном крыле железнодорожного вокзала Екатеринбурга после реконструкции открылись пригородные кассы. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».



Для обслуживания пассажиров там сейчас работает 4 кассовых окна.



Напомним, ремонт пригородных касс в западном крыле вокзального комплекса проводился с февраля текущего года. На время работ были открыты две дополнительные кассы в восточной арке вокзала. Сейчас временные кассы закрыты. В настоящий момент в здании вокзального комплекса работает 12 пригородных касс.

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