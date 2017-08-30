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За год число покупателей в интернете одежды и обуви к школе выросло в 2,5 раза

УрБК, Москва, 30.08.2017. Количество покупателей в интернете детской одежды и обуви к новому школьному сезону в 2017 году выросло по сравнению с 2016 годом в 2,5 раза. Об этом сообщает RNS со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками «Яндекс.Денег».



«В этом августе людей, которые заказывают в интернет-магазинах детскую одежду и обувь к новому школьному сезону, стало в 2,5 раза больше по сравнению с августом 2016 года», — говорится в сообщении «Яндекс.Денег».



Аналитики отмечают, что число покупателей тетрадей, ручек и других канцтоваров выросло в шесть раз, электроники — в восемь раз, а тех, кто оплачивает покупки в детских магазинах и магазинах игрушек, — в 3,6 раза.

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