На Урале выявили массовые нарушения при госзакупках

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области подвело итоги своей деятельности в I полугодии 2017 года. Одним из самых проблемных направлений в работе ведомства стала ситуация в сфере госзакупок. В январе-июне в УФАС поступило 866 жалоб (за аналогичный период прошлого года — 982 жалобы). Из них около 20% признали обоснованными. Хуже всего обстоит ситуация на уровне муниципалитетов. Здесь подтверждается практически каждая вторая жалоба.Руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов сообщил, что уровень профессиональной подготовки сотрудников муниципальных предприятий оставляет желать лучшего. На уровне субъекта нарушений допускается значительно меньше в силу более высокой квалификации.«Если говорить о привлечении к административной ответственности, то мы ввели систему безусловного наказания за любое нарушение, которое было допущено в рамках государственных и муниципальных закупок. В результате были достигнуты значительные успехи. В I полугодии 2017 года практически в три раза увеличилось число должностных лиц, привлеченных к административной ответственности. С них собрали в два раза больше штрафов за нарушение законодательства о закупках. Можно сказать, что это достаточно коррупционно емкое направление. Одними профилактическими мерами, которыми мы активно занимаемся, к сожалению, решить эту проблему не удается», — заявил Дмитрий Шалабодов.Основные нарушения, которые допускают должностные лица — незаконные требования, предъявляемые к участникам закупки в документации; недобросовестное исполнение обязанности членами комиссии (неправомерный допуск или недопуск к участию в торгах).«Мы контролируем не только государственные и муниципальные компании, но и другие организации, где есть доля госучастия. Можно привести в пример МРСК. Представители этой компании при проведении открытого конкурса не прописали начальную цену. Как можно участвовать в торгах, где отсутствует стоимость? В результате все это свелось к тому, что все заявки потенциальных участников были отклонены, так как там также не была прописана цена. В результате пострадали более 10 компаний. Они были вынуждены (по условиям документации) заплатить штраф в размере 1,5 млн руб.», — рассказал Д. Шалабодов.Также были выявлены серьезные нарушения законодательства о закупках в шести аукционах ФКУ «Уралуправтодор». Это связано с тем, что в инструкции по заполнению заявки и техническом задании содержались противоречивые требования. Потенциальный участник госзакупки не мог определиться с тем, что именно необходимо сделать для выполнения задания.«В итоге УФАС аннулировало все аукционы и выдало предписание разработать новую документацию», — сообщил Д. Шалабодов.Отметим, что нарушения при госзакупках в Свердловской области выявляет не только УФАС, но и Генпрокуратура. Сегодня была опубликована информация о ситуации в Карпинском городском округе.«В результате проверки были установлены нарушения при проведении аукциона по продаже муниципального имущества — нежилого помещения на ул. Карпинского в Карпинске. Так, участником торгов не представлена выписка с лицевого счета, подтверждающая факт поступления и перечисления денежных средств, в том числе по их целевому назначению. При этом администрацией городского округа Карпинск данный участник допущен к аукциону, и впоследствии он признан победителем. С целью дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц муниципалитета материалы проверки направлены в следственные органы», — сообщили в Генпрокуратуре.Как отмечают представители ФАС, рост числа нарушений в сфере госзакупок — общероссийский тренд. Замглавы ведомства Рачик Петросян заявил, что по итогам I полугодия 2017 года антимонопольное ведомство в РФ рассмотрело более 40 тыс. жалоб по госзаказу и 4 тыс. — по закупкам госкомпаний. В последнее время этот показатель регулярно растет.