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Прокуратура выявила нарушения при продаже муниципального имущества в Карпинске

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Генпрокуратура выявила нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности в Карпинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Основанием для проверки послужило обращение о многочисленных нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности, а также о неправомерных действиях должностных лиц городского округа Карпинск.



Прокуратура установила, что в нарушение требований федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О защите конкуренции» за рамками сроков, предусмотренных муниципальными контрактами, выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей от центрального теплового пункта одного из кварталов в Карпинске.



«Кроме того, в рамках контракта, заключенного муниципальным казенным учреждением «Управление коммунального хозяйства» с ООО «АрмДорСтрой», проект ремонтных работ автомобильной дороги по ул. 8 Марта Карпинска изначально не соответствовал установленным нормативам. С учетом изложенного, потребовалось осуществление дополнительных мероприятий, стоимость которых составила 642 тыс. руб. При этом дополнительные работы муниципалитетом юридическому лицу не оплачены. С учетом изложенного, в адрес главы городского округа Карпинск Андрея Клопова внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения», — говорится в сообщении.



Также проверка установила нарушения при проведении аукциона по продаже муниципального имущества — нежилого помещения на ул. Карпинского в Карпинске. Так, участником аукциона не представлена выписка с лицевого счета, подтверждающая факт поступления и перечисления денежных средств, в том числе по их целевому назначению. При этом администрацией городского округа Карпинск данный участник допущен к аукциону, и впоследствии он признан победителем.



С целью дачи уголовно правовой оценки действиям должностных лиц муниципалитета материалы проверки направлены в следственные органы. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры области.

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