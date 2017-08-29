Новости дня

Стоимость бензина АИ-95 в Свердловской области выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. В январе-июле 2017 года стоимость бензина АИ-95 в Свердловской области выросла на 3%. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель управления федеральной антимонопольной службы по региону Дмитрий Шалабодов.



Цены на бензин марки АИ-95 увеличились на 2%. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,2%.



Как отметил Дмитрий Шалабодов, наиболее чувствительный скачок цен наблюдался на севере Свердловской области. В Екатеринбурге ситуация заметно лучше.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: