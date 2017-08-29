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Стоимость бензина АИ-95 в Свердловской области выросла на 3%
29 август 2017 (14:39)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. В январе-июле 2017 года стоимость бензина АИ-95 в Свердловской области выросла на 3%. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель управления федеральной антимонопольной службы по региону Дмитрий Шалабодов.
Цены на бензин марки АИ-95 увеличились на 2%. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,2%.
Как отметил Дмитрий Шалабодов, наиболее чувствительный скачок цен наблюдался на севере Свердловской области. В Екатеринбурге ситуация заметно лучше.
Цены на бензин марки АИ-95 увеличились на 2%. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,2%.
Как отметил Дмитрий Шалабодов, наиболее чувствительный скачок цен наблюдался на севере Свердловской области. В Екатеринбурге ситуация заметно лучше.
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