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Задолженность Екатеринбурга за тепло перед «Энергосбыт Плюс» достигла 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Общий размер долга Екатеринбурга перед ОАО «Энергосбыт Плюс» за теплоэнергию на сегодняшний день достиг 5 млрд руб., 3,8 млрд руб. из которых — долг управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс».



Значительны суммы задолженности и в других городах области.



«Исполнители коммунальных услуг Первоуральска задолжали порядка 792 млн руб., Нижней Туры и Лесного — 1 млрд 029 млн руб. и 245 млн руб. соответственно», — говорится в сообщении.



По данным предприятия, долг за электроэнергию в Каменске-Уральском составляет 225,4 млн руб. В Нижнем Тагиле задолженность за электроэнергию составляет 147,6 млн руб.



Общий долг УК и ТСЖ региона перед поставщиком ресурсов за электроэнергию на сегодняшний день составляет 6,9 млрд руб.

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