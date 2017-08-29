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Прокуратура обнаружила на дорогах Ревды и Дегтярска выбоины глубиной до 19 см
29 август 2017 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Прокуроры Свердловской области выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на территории Ревды и Дегтярска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России «Ревдинский» установлено, что автомобильные дороги общего пользования улиц Советских Космонавтов, Мичурина, Герцена, Кирзавод, Калинина в Ревде, а также улиц Культуры, Почтовой, Литвинова, Советской, Силовой, Исток в Дегтярске находятся в ненадлежащем состоянии. Так, на проезжей части имеются выбоины глубиной до 19 см, разрушения дорожного покрытия и кромки проезжей части, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью.
Выявленные дефекты дорожных покрытий не соответствуют требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
По результатам проверки прокуратура направила в Ревдинский городской суд два исковых заявления о возложении обязанности на МКУ «Управление городским хозяйством» (г. Ревда) и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» (г. Дегтярск) отремонтировать дороги и содержать их в надлежащем состоянии.
В ходе рассмотрения исковых заявлений ответчиком приняты меры к частичному устранению выявленных нарушений, а именно организованы ремонтные работы дороги по ул. Советских Космонавтов в Ревде.
Судом исковые заявления прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
В ходе проверки совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России «Ревдинский» установлено, что автомобильные дороги общего пользования улиц Советских Космонавтов, Мичурина, Герцена, Кирзавод, Калинина в Ревде, а также улиц Культуры, Почтовой, Литвинова, Советской, Силовой, Исток в Дегтярске находятся в ненадлежащем состоянии. Так, на проезжей части имеются выбоины глубиной до 19 см, разрушения дорожного покрытия и кромки проезжей части, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью.
Выявленные дефекты дорожных покрытий не соответствуют требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
По результатам проверки прокуратура направила в Ревдинский городской суд два исковых заявления о возложении обязанности на МКУ «Управление городским хозяйством» (г. Ревда) и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» (г. Дегтярск) отремонтировать дороги и содержать их в надлежащем состоянии.
В ходе рассмотрения исковых заявлений ответчиком приняты меры к частичному устранению выявленных нарушений, а именно организованы ремонтные работы дороги по ул. Советских Космонавтов в Ревде.
Судом исковые заявления прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
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