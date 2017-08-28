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ОКБ: По итогам июля объемы кредитования в России увеличились на 24%

УрБК, Москва, 28.08.2017. Объемы кредитования граждан России за июль этого года выросли на 24%, всего за месяц было выдано 2,57 млн кредитов на общую сумму 423,93 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



«За июль было выдано 2,57 млн новых кредитов общим объемом более 423,93 млрд руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 2%, при этом объемы кредитования увеличились на 24%. В июле 2016 года было выдано 2,51 млн кредитов на 323,63 млрд руб. Рост объемов и количества новых выдач был отмечен во всех сегментах розничного кредитования», — говорится в сообщении.



Количество новых карт выросло на 16% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 40%. В июле этого года было выдано более 698,22 тыс. карт с общим лимитом 44,04 млрд руб., годом ранее — 588,44 тыс. карт на 26,23 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 45 до 63 тыс. руб.



Число новых автокредитов выросло на 20%, объемы выдач увеличились на 25%. В июле этого года было выдано 35,2 тыс. кредитов на 26,49 млрд руб., годом ранее банки выдали 28,08 тыс. кредитов на 19,89 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 708 до 752 тыс. руб.



Объемы ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июле 2017 года, выросли в годовом отношении на 24%, количество таких кредитов выросло на 18%. В июле было выдано 66,03 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 121,15 млрд руб., год назад было выдано 54,41 тыс. кредитов на 92,12 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,7 до 1,8 млн руб.



В сегменте кредитов наличными отмечается наименьший рост. Количество новых выдач осталось на уровне прошлого года, при этом объемы кредитования выросли на 20%. В июле 2017 было выдано 1,77 млн кредитов наличными на 228,97 млрд руб. За семь месяцев 2017 года банки выдали 16,86 млн кредитов общим объемом 2,7 трлн руб. Объемы кредитования увеличились на 29%, количество новых выдач выросло в годовом отношении на 2%. За аналогичный период 2016 года было выдано более 16,50 млн кредитов на 2,09 трлн руб.

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