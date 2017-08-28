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Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в акватории Исети в Большом Истоке
28 август 2017 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в акватории р. Исеть, протекающей в п. Большой Исток Сысертского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Поводом для надзорных мероприятий стали сообщения в средствах массовой информации.
К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также сотрудники ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Специалистами будут отобраны образцы рыбы и воды для проведения соответствующих исследований. По результатам исследований при наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования.
Поводом для надзорных мероприятий стали сообщения в средствах массовой информации.
К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также сотрудники ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Специалистами будут отобраны образцы рыбы и воды для проведения соответствующих исследований. По результатам исследований при наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования.
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