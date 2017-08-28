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Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в акватории Исети в Большом Истоке

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в акватории р. Исеть, протекающей в п. Большой Исток Сысертского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Поводом для надзорных мероприятий стали сообщения в средствах массовой информации.



К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также сотрудники ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Специалистами будут отобраны образцы рыбы и воды для проведения соответствующих исследований. По результатам исследований при наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования.

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