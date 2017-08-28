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Суд рассмотрит иск о передаче РПЦ зданий трех колледжей в Екатеринбурге
28 август 2017 (14:05)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области назначил заседание по иску Централизованной екатеринбургской епархии Русской православной церкви, которая требует передать ей здания трех колледжей в Екатеринбурге. Об этом сообщается в материалах арбитража.
По итогам предварительного заседания, сегодня было принято решение назначить основное заседание на 21 сентября 2017 года.
Согласно материалам арбитража, Екатеринбургская епархия РПЦ требует от мингосимущества Свердловской области передачи ей «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях трех колледжей: Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.
Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.
По итогам предварительного заседания, сегодня было принято решение назначить основное заседание на 21 сентября 2017 года.
Согласно материалам арбитража, Екатеринбургская епархия РПЦ требует от мингосимущества Свердловской области передачи ей «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях трех колледжей: Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.
Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.
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