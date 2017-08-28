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Группа ВТБ опровергла информацию о переходе Михаила Задорнова в банк «ФК Открытие»

28 август 2017 (12:03)

УрБК, Москва, 28.08.2017. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов намерен продолжить работу в группе ВТБ. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Мы не комментируем слухи. Михаил Задорнов не покидает группу ВТБ», — сказал представитель банка.

Источник, близкий к группе ВТБ, подчеркнул, что на заседании наблюдательного совета 28 августа М. Задорнов будет избран в правление банка.

«Наблюдательный совет ВТБ, который пройдет сегодня, рассмотрит вопрос об избрании Михаила Задорнова членом правления банка», — сказал источник.

В пресс-службе ФК «Открытие» отказались от комментариев.

В настоящее время М. Задорнов возглавляет банк ВТБ24 и не входит в состав правления группы ВТБ.

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