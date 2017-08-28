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Председатель правления ВТБ24 может возглавить банк «ФК Открытие»

УрБК, Москва, 28.08.2017. Центральный банк России планирует назначить главу ВТБ24 Михаила Задорнова антикризисным управляющим в банк «ФК Открытие». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Напомним, на данный момент банк «ФК Открытие» прорабатывает антистрессовый сценарий, чтобы минимизировать финансовые потери из-за информационных атак.



«Михаил Задорнов призван выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка. Свое решение Михаил Задорнов обещал озвучить на следующей неделе», — рассказал источник издания, близкий к группе ВТБ.



Регулятор, а также представители группы ВТБ и банка «ФК Открытие» на данный момент не дают комментариев относительно назначения М.Задорного.



«Михаил Задорнов не покидает группу ВТБ, более того, наблюдательный совет ВТБ, который пройдет в понедельник, рассмотрит вопрос о его избрании членом правления банка», — заверили в пресс-службе ВТБ. По официальной версии, что после присоединения ВТБ24 Михаил Задорнов займет пост первого зампреда правления в ВТБ



Стоит отметить, что согласование набсоветом ВТБ не мешает М.Задорнову рассматривать другие варианты. Объединение банков намечено на 1 января 2018 года.



В «ФК Открытие» топ-менеджеру предлагают пост предправления, который сейчас занимает Евгений Данкевич. Как отмечают наблюдатели, в «ФК Открытие» перед М. Задорновым встали бы очень амбициозные задачи. Это один из крупнейших частных банков, который находится в сложном положении.



В начале июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило «ФК Открытие» рейтинг ВВВ–. Такой рейтинг не позволил банку привлекать средства госбюджета, негосударственных пенсионных фондов и «Росвоенипотеки», бумаги банка не могут попасть в ломбардный список ЦБ. Кроме того, вокруг банка циркулируют различные негативные слухи, провоцирующие отток средств. Только за июль, согласно отчетности банка, портфель депозитов юридических и физических лиц банка сократился более чем на 320 млрд руб., средства банка — на 263 млрд руб.

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