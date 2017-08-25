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Синоптики спрогнозировали на выходные пожароопасную обстановку на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. В ближайшие дни в большинстве районов Свердловской области сохранится неблагоприятный прогноз пожароопасной обстановки.



Как сообщает Уральский Гидрометцентр, 25-26 августа в регионе ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале.



«Кроме техногенных (в жилье и на производстве) для Свердловской области актуальна угроза природных пожаров. Природные пожары возникают либо из-за неосторожного обращения людей с огнем, либо в результате умышленного выжигания травы, либо во время разведения костров в природной среде. Согласно статистике, девять из десяти природных пожаров возникают по вине человека», — прокомментировали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Напомним, сегодня, 25 августа, на Среднем Урале зафиксирована аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Помимо этого, в регионе объявлены неблагоприятные метеоусловия I степени опасности.



«С 20 часов 25 августа до 20 часов 27 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 27 августа», — сообщают в Уральском Гидрометцентре.



Таким образом, погода в выходные может не только привести к пожарам, но и стойкому запаху гари в регионе.

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