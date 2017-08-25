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ММК выделил 2,5 млн рублей на обновление Дворца спорта имени Ромазана

УрБК, Магнитогорск, 25.08.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил 2,5 млн руб. на обновление Дворца спорта имени Ивана Харитоновича Ромазана. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Спортивное сооружение является основной ареной магнитогорской баскетбольной команды «Динамо». В течении времени пришло в негодность покрытие спортплощадки. Попечительский совет баскетбольного клуба, возглавляемый Сергеем Ласьковым, обратился за помощью в финансировании к руководству ММК.



«В этом году комбинатом выделено 2,5 млн руб., чтобы Объединенная сервисная компания ММК произвела здесь реставрацию площадок. На паркете появились провалы, пол имел динамику. Это всё скреплено анкерными болтами, произведена циклёвка, шлифовка паркета», — сообщил директор ДС им. И. Х. Ромазана Пётр Бибик.



«Вместе с лаком рабочие снимали с пола и краску старой разметки, которая наносилась заново. Укрепление лаг и особое защитное покрытие на паркете продлит срок его службы ещё минимум на три года. Стоимость работ — 1 млн руб. Чуть дешевле — в 800 тыс. — обошлась дворцу замена бойлера. Спустя двадцать пять лет эксплуатации было принято решение, что он подлежит замене, а не ремонту. Оставшиеся средства, выделенные комбинатом, пошли на новую систему отопления игровой арены. В зимний период температура в зале опускалась до семнадцати градусов — проводить здесь тренировки было некомфортно. После установки теплообменников температуру обещают минимум в двадцать два градуса. Заработанные внебюджетные средства руководство дворца направило на косметический ремонт помещений. Сегодня здесь стартуют всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок ПАО «ММК» памяти В. Пшеничникова», — говорится в сообщении.

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