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ФСК завершает подготовку энергосистемы Западной Сибири к осенне-зимнему периоду

24 август 2017 (11:29)

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») завершает подготовку магистральных энергообъектов в Западной Сибири к сезонному максимуму нагрузок.

Как сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири, с начала года отремонтированы 924 единицы коммутационного оборудования подстанций, 161 км линий электропередачи 110-500 кВ, расчищены 2,3 тыс. га трасс ЛЭП.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ в западно-сибирском филиале сформированы 32 мобильные бригады, 101 единица спецтехники, а также шесть бригад подрядных организаций.

Заключено семь соглашений с территориальными представительствами Росгидромета и подразделениями МЧС России, а также 6 — с подрядными организациями. С начала года проведены десять совместных тренировок с МЧС России и органами власти.

Несмотря на увеличение в I полугодии 2017 года грозовой активности в западно-сибирском регионе, удельная аварийность в сравнении с аналогичным периодом 2016 года осталась на низком уровне.

В зону эксплуатационной ответственности ФСК ЕЭС в Западной Сибири входят электросетевые объекты, расположенные в трех субъектах РФ. Компания обеспечивает надежную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощностью 38,716 тыс. МВА, а также 12,822 тыс. км линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.

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