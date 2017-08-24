Новости дня
ФСК завершает подготовку энергосистемы Западной Сибири к осенне-зимнему периоду
24 август 2017 (11:29)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») завершает подготовку магистральных энергообъектов в Западной Сибири к сезонному максимуму нагрузок.
Как сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири, с начала года отремонтированы 924 единицы коммутационного оборудования подстанций, 161 км линий электропередачи 110-500 кВ, расчищены 2,3 тыс. га трасс ЛЭП.
Для выполнения аварийно-восстановительных работ в западно-сибирском филиале сформированы 32 мобильные бригады, 101 единица спецтехники, а также шесть бригад подрядных организаций.
Заключено семь соглашений с территориальными представительствами Росгидромета и подразделениями МЧС России, а также 6 — с подрядными организациями. С начала года проведены десять совместных тренировок с МЧС России и органами власти.
Несмотря на увеличение в I полугодии 2017 года грозовой активности в западно-сибирском регионе, удельная аварийность в сравнении с аналогичным периодом 2016 года осталась на низком уровне.
В зону эксплуатационной ответственности ФСК ЕЭС в Западной Сибири входят электросетевые объекты, расположенные в трех субъектах РФ. Компания обеспечивает надежную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощностью 38,716 тыс. МВА, а также 12,822 тыс. км линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.
Как сообщает Группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири, с начала года отремонтированы 924 единицы коммутационного оборудования подстанций, 161 км линий электропередачи 110-500 кВ, расчищены 2,3 тыс. га трасс ЛЭП.
Для выполнения аварийно-восстановительных работ в западно-сибирском филиале сформированы 32 мобильные бригады, 101 единица спецтехники, а также шесть бригад подрядных организаций.
Заключено семь соглашений с территориальными представительствами Росгидромета и подразделениями МЧС России, а также 6 — с подрядными организациями. С начала года проведены десять совместных тренировок с МЧС России и органами власти.
Несмотря на увеличение в I полугодии 2017 года грозовой активности в западно-сибирском регионе, удельная аварийность в сравнении с аналогичным периодом 2016 года осталась на низком уровне.
В зону эксплуатационной ответственности ФСК ЕЭС в Западной Сибири входят электросетевые объекты, расположенные в трех субъектах РФ. Компания обеспечивает надежную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощностью 38,716 тыс. МВА, а также 12,822 тыс. км линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФСК ЕЭС установит более 600 многочастотных гасителей вибрации в ХМАО
- ФСК ЕЭС установила более 2 тыс. изоляторов на линиях электропередачи Западной Сибири
- ФСК ЕЭС подготовила энергообъекты в Западной Сибири к осенне-зимнему периоду
- ФСК ЕЭС повышает противопожарную защиту энергообъектов Сибири
- ФСК ЕЭС готовит энергообъекты в Западной Сибири к началу осенне-зимнего периода
Loading...