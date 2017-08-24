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Яндекс: За лето 2017 года траты жителей Екатеринбурга на развлечения выросли в 6,3 раза

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Летом 2017 года екатеринбуржцы потратили на развлечения в 6,3 раза больше, чем за такой же период годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Деньги» со ссылкой на данные собственного исследования.



Аналитики сервиса изучили данные о тратах горожан на походы в театры, кино, музеи и другие места для проведения досуга.



В он-лайне екатеринбуржцы платили через Яндекс.Кассу, в оф-лайне — с карт Яндекс.Денег. Согласно результатам исследования, средний чек этим летом вырос в 1,6 раза — с 687 до 1 108 руб.



В указанный период жители Екатеринбурга стали гораздо чаще посещать квесты — по сравнению с прошлым летом число покупок билетов на них увеличилось в 5 раз. Количество платежей в барах выросло в 3,7 раза, в кинотеатрах — в 3,4 раза, в цирках — в 2,6 раза. А вот покупок билетов на спортивные мероприятия стало заметно меньше — на 90%.



Больше всего в среднем за раз екатеринбуржцы тратят на квесты — 2 тыс. 095 руб. Далее идут спортивные мероприятия — 600 руб., цирки и аттракционы — 515 руб., бары — 503 руб., кино — 400 руб., концерты — 350 руб. Самый маленький средний чек — в музеях и на выставках, 300 руб.



В исследовании учитывались платежи екатеринбуржцев через Яндекс.Кассу и с карт Яндекс.Денег — с 1 июня по 10 августа 2017 года и за такой же период годом ранее. К весне этого года пользователи выпустили около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт Яндекс.Денег.

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