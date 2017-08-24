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ЦБ зафиксировал сокращение чистого спроса населения на наличную валюту в июне на 22%

УрБК, Москва, 24.08.2017. Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в июне 2017 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 22% или до 1,1 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.



«Чистый спрос на доллары США уменьшился на 43%, на европейскую валюту — вырос на 51%», — уточняется в информации регулятора.



Совокупный спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в июне по сравнению с маем практически не изменился и составил 5,1 млрд в долларовом эквиваленте. Спрос населения на доллары при этом снизился на 5%, на европейскую валюту — вырос на 17%, составив 3,4 и 1,6 млрд долларов США соответственно.



Согласно данным Банка России, в июне относительно мая сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 8% и составило 0,3 млрд долларов США.



Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с маем возросло на 4% и составило 1,9 млн сделок, средний размер такой сделки сократился на 2% и составил 1 тыс. 453 доллара США.



По данным ЦБ РФ, в июне текущего года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,7 млрд долларов США, что на 18% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 37%, европейской валюты — увеличился на 29%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июне текущего года по сравнению с маем вырос на 34% и составил 1,4 млрд долларов США.

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