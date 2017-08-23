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РМК получила разрешительные документы на строительство Томинского ГОКа

УрБК, Челябинск, 23.08.2017. Русская медная компания (РМК) приступила к горным работам и подготовке территории промышленной площадки к строительству Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК). Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Томинский ГОК располагает необходимыми разрешениями на строительство обогатительной фабрики: главного корпуса обогатительной фабрики, станции крупного дробления, рудных конвейеров, склада крупнодробленой руды, корпуса додрабливания, конвейерных галерей и склада извести. Проектная документация по объектам ранее получила положительное заключение Главгосэкспертизы», — сообщили в пресс-службе РМК.



Кроме того, имеющиеся у Томинского ГОКа разрешения позволяют предприятию приступить к возведению элементов сопутствующей инфраструктуры производственной площадки будущего комбината. Речь, в частности, идет о 19 объектах, в том числе административном и бытовом корпусах, общежитиях, внутриплощадочных инженерных сетях и коммуникациях, складских площадях и очистных сооружениях. Проектная документация по ним также получила положительное заключение контролирующего органа — ОГАУ Госэкспертиза Челябинской области.



Отметим, что Томинский горно-обогатительный комбинат планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Запасы месторождения оцениваются в 660 млн т руды. Оно входит в число 50 крупнейших месторождений меди в мире.



Предприятие должно выйти на проектную мощность — переработку 28 млн т руды в год — в начале 2022 года.

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