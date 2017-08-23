Кризис
Турпоток из Уральского региона в Крым и Краснодарский край летом снизился на 15%
23 август 2017 (17:54)
Турпоток из Уральского региона за рубеж летом 2017 года вырос на 60%, в Крым и Краснодарский край — снизился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Пока точных данных нет, но мы ожидаем, что по сравнению с прошлым годом число уральцев, отдохнувших в Крыму и Краснодарском крае, будет меньше на 15%. Если летом 2016 года загрузка средств размещения на этих направлениях достигала 110%, то сегодня она примерно 90-97%. Это не так уж плохо», — пояснил эксперт.
По его словам, оттоку туристов с российских направлений способствовало в первую очередь возвращение на рынок турецкого турпродукта. Эксперт не исключает, что свою роль сыграло и введение в Крыму и Краснодарском крае курортного сбора.
«Пока точных данных нет, но мы ожидаем, что по сравнению с прошлым годом число уральцев, отдохнувших в Крыму и Краснодарском крае, будет меньше на 15%. Если летом 2016 года загрузка средств размещения на этих направлениях достигала 110%, то сегодня она примерно 90-97%. Это не так уж плохо», — пояснил эксперт.
По его словам, оттоку туристов с российских направлений способствовало в первую очередь возвращение на рынок турецкого турпродукта. Эксперт не исключает, что свою роль сыграло и введение в Крыму и Краснодарском крае курортного сбора.
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