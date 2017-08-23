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За I полугодие Сбербанк сократил более 8 тыс. сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Сбербанк за I полугодие 2017 года сократил 8,2 тыс. сотрудников. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчетность кредитной организации по МСФО.



«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2017 года составила 310 904 человека (31 декабря 2016 года: 319 153 человека)», — сказано в документе.



Ранее Сбербанк сообщал, что за I квартал 2017 года сократил почти 5 тыс. сотрудников в рамках стратегии снижения расходов.



Глава кредитной организации Герман Греф в январе 2017 года сообщал, что развитие дистанционного банковского обслуживания приведет к сокращению штата Сбербанка примерно в два раза к 2025 году. Однако в марте Г. Греф отметил, что Сбербанк пока видит ограничения в возможности сокращения числа отделений из-за роста потока клиентов.

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