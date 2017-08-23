Новости дня

Официальный курс долл. США вырос на 9 коп., евро снизился на 3 коп.

23 август 2017 (15:42)

УрБК, Москва, 23.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 августа. Курс долл. США вырос на 9 коп., до 59,13 руб. Курс евро снизился на 3 коп., до 69,56 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...