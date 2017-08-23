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В Краснотурьинске директора компании «Вектор» будут судить за невыплату зарплаты одному сотруднику

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. В Краснотурьинске в суд направят уголовное дело по обвинению директора ООО «Вектор» в невыплате зарплаты одному сотруднику предприятия.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2015 года директор ООО «Вектор» более двух месяцев задерживал выплату зарплаты работнику. При этом деньги он потратил на производственные и непроизводственные нужды компании, не связанные с оплатой труда.



Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности». После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

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