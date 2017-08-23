Новости дня
В Краснотурьинске директора компании «Вектор» будут судить за невыплату зарплаты одному сотруднику
23 август 2017 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. В Краснотурьинске в суд направят уголовное дело по обвинению директора ООО «Вектор» в невыплате зарплаты одному сотруднику предприятия.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2015 года директор ООО «Вектор» более двух месяцев задерживал выплату зарплаты работнику. При этом деньги он потратил на производственные и непроизводственные нужды компании, не связанные с оплатой труда.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности». После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2015 года директор ООО «Вектор» более двух месяцев задерживал выплату зарплаты работнику. При этом деньги он потратил на производственные и непроизводственные нужды компании, не связанные с оплатой труда.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности». После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Нижнем Тагиле директор компании «Строймаш» предстанет перед судом за невыплату зарплаты
- Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на Уральской картографической фабрике
- Директора «Северского завода КБК» будут судить за задержку зарплаты в размере 7 млн рублей
- Директор предприятия в Краснотурьинске обвиняется в умышленной невыплате зарплаты
- Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам компании «Автолайнер» в Красноуральске
Loading...