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Минтранс РФ выделит на строительство ЕКАД еще 8,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Министерство транспорта РФ внесло предложение о выделении более 8,5 млрд руб. на продолжение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Следует отметить, что федеральные власти и ранее поддерживали реализацию этого инфраструктурного проекта. Так, в 2016 году на строительство части автодороги из федеральной казны было выделено более 1,7 млрд руб. В 2017 году — еще 460 млн руб.



«В целях безусловного исполнения указаний президента РФ Минтранс России при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внес в установленном порядке предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд для предоставления субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование строительства второго и третьего пусковых комплексов обхода», — говорится в письме за подписью и.о. министра транспорта РФ Евгения Дитриха.



Министерство транспорта, в частности, считает возможным направить на строительство ЕКАД свыше 2,1 млрд руб. в 2018 году, 1 млрд руб. в 2019 году и 5,5 млрд руб. в 2020 году.

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