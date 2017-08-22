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С 1 августа из Свердловской области выдворили 63 иностранных гражданина
22 август 2017 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. С 1 августа 2017 года с территории Свердловской области выдворили за пределы России 63 иностранных гражданина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.
В том числе за минувшие сутки судебные приставы препроводили 11 граждан Таджикистана и семью из четырех человек из Молдавии.
«Молдаванка с тремя детьми: двух, пяти и девяти лет, нарушила режим пребывания в Российской Федерации, оплатила штраф по административному правонарушению, и уже сегодня вечером они пересекут границу из России в Молдавию», — поясняют в пресс-службе ведомства.
Всего с начала года судебные приставы Свердловской области выдворили 937 иностранных граждан.
В том числе за минувшие сутки судебные приставы препроводили 11 граждан Таджикистана и семью из четырех человек из Молдавии.
«Молдаванка с тремя детьми: двух, пяти и девяти лет, нарушила режим пребывания в Российской Федерации, оплатила штраф по административному правонарушению, и уже сегодня вечером они пересекут границу из России в Молдавию», — поясняют в пресс-службе ведомства.
Всего с начала года судебные приставы Свердловской области выдворили 937 иностранных граждан.
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