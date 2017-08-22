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В Свердловской области Роспотребнадзор оштрафовал продавцов детской одежды на 4,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. В I полугодии 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 44 проверки в отношении субъектов, реализующих детскую одежду, в ходе 37 из них (84%) выявлены нарушения действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе надзорных мероприятий обследовано 16 тыс. 410 единиц продукции, при этом выявлено 15 тыс. 795 единиц продукции, реализующейся с нарушением действующего законодательства (96,2%).



Так, отобрано и исследовано по 134 показателям 22 пробы детской одежды, в том числе производства Киргизии, Индии, Китая, Узбекистана, Бангладеша, Финляндии, России (Свердловская, Ростовская, Нижегородская области, Ставропольский край, Москва, Орловская область).



Одним из основных нарушений, допускаемых при реализации детской одежды, является отсутствие полной информации о товаре и изготовителе, об основных потребительских свойствах товара, о размере изделий, материалах, из которых они изготовлены, наименовании и адресе изготовителя.



Также выявлены случаи продажи товаров без оформленной надлежащим образом товаросопроводительной документации, реализации изделий с недостоверной или двойной информацией, вводящей в заблуждение потребителя.



Еще одним распространенным нарушением является продажа товаров без группировки изделий по видам, моделям и размерам (товар выставлен в торговом зале навалом, вперемешку в инвентарных тележках, что затрудняет выбор покупки) или без предоставления в торговом зале покупателям условий для примерки.



В результате надзорных мероприятий вынесено 158 постановлений об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 4,1 млн руб.

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