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В Екатеринбурге горел склад с мороженым на улице 40-летия Комсомола
22 август 2017 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. В Екатеринбурге горел склад с мороженым на улице 40-летия Комсомола. Сообщение о возгорании поступило 21 августа 2017 года в 22.31 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 5 кв. м. огнем повреждены холодильная установка и продукты питания на складе. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 28 человек личного состава. В 23.01 открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01.16», — говорится в сообщении.
«На площади 5 кв. м. огнем повреждены холодильная установка и продукты питания на складе. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 28 человек личного состава. В 23.01 открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01.16», — говорится в сообщении.
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