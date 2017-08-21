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Московская биржа приостановила торги валютной парой гривна — рубль

УрБК, Москва, 21.08.2017. С 21 августа Московская биржа приостановила торги валютной парой гривна — рубль. Об этом говорится на сайте биржи.



«Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту», — объяснили в бирже.



В настоящее время кроме гривны в системе электронных торгов валютного рынка Московской биржи торгуются доллары США, евро, британские фунты стерлингов, швейцарские франки, гонконгские доллары, китайские юани, казахстанские тенге и белорусские рубли. Основными валютными парами являются доллар США — рубль и евро — рубль.

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