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Президент РФ поручил сократить число проверок предпринимателей
21 август 2017 (09:05)
УрБК, Москва, 21.08.2017. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законы о проверках бизнесменов. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно (не более 30% от количества плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок каждого органа контроля (надзора)», — говорится в документе.
Исключение составляют неплановые проверки, которые инициированы в связи с причинением вреда или возникновением такой угрозы жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отмечается в поручении.
Также глава государства поручил сократить сроки проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя до 10 рабочих дней.
Срок выполнения данных поручений установлен до 1 декабря 2017 года.
«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно (не более 30% от количества плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок каждого органа контроля (надзора)», — говорится в документе.
Исключение составляют неплановые проверки, которые инициированы в связи с причинением вреда или возникновением такой угрозы жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отмечается в поручении.
Также глава государства поручил сократить сроки проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя до 10 рабочих дней.
Срок выполнения данных поручений установлен до 1 декабря 2017 года.
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