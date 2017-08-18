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С начала года в России привлекли к ответственности за коррупцию около 4 тыс. человек
18 август 2017 (17:47)
УрБК, Москва, 18.08.2017. Почти 4 тыс. человек были привлечены в России к административной ответственности за коррупцию с начала 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Суммы наложенных штрафов являются достаточно внушительными. Например, за указанный период по инициативе прокуроров только по статьям 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего» наложено штрафов на общую сумму свыше 500 млн руб.», — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуроры возбудили 293 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам их рассмотрения более 200 юридических лиц привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы на общую сумму 394 млн руб.
«Суммы наложенных штрафов являются достаточно внушительными. Например, за указанный период по инициативе прокуроров только по статьям 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего» наложено штрафов на общую сумму свыше 500 млн руб.», — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуроры возбудили 293 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам их рассмотрения более 200 юридических лиц привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы на общую сумму 394 млн руб.
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