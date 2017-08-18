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С начала года в России привлекли к ответственности за коррупцию около 4 тыс. человек

УрБК, Москва, 18.08.2017. Почти 4 тыс. человек были привлечены в России к административной ответственности за коррупцию с начала 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«Суммы наложенных штрафов являются достаточно внушительными. Например, за указанный период по инициативе прокуроров только по статьям 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего» наложено штрафов на общую сумму свыше 500 млн руб.», — говорится в сообщении.



Кроме того, прокуроры возбудили 293 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам их рассмотрения более 200 юридических лиц привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы на общую сумму 394 млн руб.

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