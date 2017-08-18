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Официальный курс долл. США вырос на 11 коп., евро — на 7 коп.

18 август 2017 (16:52)

УрБК, Москва, 18.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 августа. Курс долл. США вырос на 11 коп., до 59,36 руб. Курс евро — на 7 коп., до 69,72 руб.

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