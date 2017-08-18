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Суд рассмотрит иск о банкротстве свердловского агрохозяйства «Галкинское»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Галкинское». Об этом говорится в материалах суда.



Заявителем по делу является ООО «АСЕК Решения». Сумма исковых требований — 1 млн 458 тыс. 749 руб.



Отметим, что агрохозяйство «Галкинское» расположено в Камышловском районе Свердловской области. Директором предприятия является фермер Василий Мельниченко.

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