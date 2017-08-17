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Официальный курс долл. США снизился на 40 коп., евро — на 34 коп.

17 август 2017 (16:21)

УрБК, Москва, 17.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 августа. Курс долл. США снизился на 40,31 коп., до 59,25 руб. Курс евро — на 34,27 коп., до 69,65 руб.

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